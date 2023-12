O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, neste domingo (3), que caso não haja o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia (UE) não foi por falta de vontade dos sul-americanos, mas por protecionismo dos europeus. No sábado (2), ele se reuniu com o presidente da França, Emmanuel Macron, na tentativa de avançar com a negociação.