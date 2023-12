A declaração do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, sobre a possibilidade de criar uma subsidiária no Oriente Médio, surpreendeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, gerando desconforto no governo. Em entrevista coletiva neste domingo (3), Lula afirmou não ter sido informado sobre a intenção de Prates e destacou que o presidente da estatal tem uma mente "muito fértil".