O ministro da Justiça Flávio Dino fez uma enfática defesa do Poder Judiciário durante sua sabatina no Senado, nesta quarta (13), ao rebater ataques do senador Magno Malta (PL-ES) ao Supremo Tribunal Federal (STF). Dino afirmou que, como instituição humana, a Corte não é perfeita, mas não poderia concordar "com a ideia de que todos os ministros, todas as ministras que por ali passaram ao longo de décadas e os atuais sejam inimigos da Nação".