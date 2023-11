A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou um pedido para que herdeiros do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra — que morreu em 2015 — indenizem a família do jornalista Luiz Eduardo Merlino, torturado e morto nas dependências do Doi-Codi de São Paulo em 1971, durante a ditadura.