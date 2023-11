O deputado federal Celso Sabino (União-PA), que atualmente ocupa a posição de ministro do Turismo, solicitou exoneração do cargo com o objetivo de reassumir temporariamente seu mandato parlamentar. A decisão foi oficialmente publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (30). Carlos Henrique Menezes Sobral foi designado para ocupar a pasta pelo período que se estende de 30 de novembro a 3 de dezembro. As informações são do portal g1.