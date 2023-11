A Justiça acatou pedido de liminar do Ministério Público e determinou que a Câmara de Palmares do Sul, no Litoral Norte, não autorize a participação de vereadores e servidores em cursos de capacitações até que seja aprovada uma norma de concessão de viagens. O pedido foi feito após investigação apontar que R$ 357 mil foram gastos com viagens nos primeiros seis meses de 2023, o que representa quase 12% do orçamento do Legislativo.