Às vésperas do anúncio do pacote de corte de gastos prometidos pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para cumprir as metas com as quais o governo se comprometeu, o dólar teve leve queda e a bolsa subiu. Tudo porque o mercado espera que os cortes sejam mais profundos do que o governo gostaria, sobretudo na área social.