Entrevista "Se a vacina for efetiva, não importa onde foi feita", diz ex-secretário do Ministério da Saúde após declaração de Bolsonaro Para Erno Harzheim, Anvisa só poderá bloquear o registro de um fármaco a partir de critérios como a realização incorreta dos testes, com parecer que afirme que as aplicações não são eficazes