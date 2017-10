O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou, nesta quarta-feira (25), pedidos feitos pela defesa do ex-deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ) em apelação que tramita na Corte. A decisão unânime foi tomada durante julgamento de agravo pela 8ª Turma do TRF4.

Entre os pedidos negados, está o de incluir o acordo de colaboração premiada do operador financeiro Lucio Funaro no processo antes do julgamento da apelação. Segundo a defesa, os depoimentos são provas favoráveis a Cunha.