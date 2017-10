O ex-presidente da Caixa Econômica Federal Jorge Hereda defendeu nesta quarta-feira, 25, que as operações entre o banco estatal e a JBS, empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista, não deram prejuízo para a empresa pública durante sua gestão, de 2011 a 2015. Em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da JBS, Hereda rechaçou que a Caixa Econômica Federal tenha comprado ações da JBS.

"Nós não fizemos nenhuma participação no grupo J&F. Não compramos nenhuma ação da JBS. O que aconteceu foi que recebemos essas ações do Tesouro Nacional, como capitalização. Essas ações foram crescendo, valorizando e foram vendidas na alta. A Caixa Econômica ganhou dinheiro com isso", rebateu Hereda. "Eu insisto que a gente não comprou ações. Eu recebi ações via Tesouro Nacional, o preço de mercado era R$ 6,04. A Caixa começou a vender essas ações quando estava em R$ 11,76. Hoje a Caixa tem 1,89% das ações da JBS. Foi um ótimo negócio para a Caixa", complementou.

Hereda defendeu que as ações da JBS chegaram à Caixa Econômica Federal por sugestão do Tesouro Nacional. Ele disse que, na ocasião, consultou a área técnica do banco estatal para saber se era uma operação comum e recebeu sinalização positiva.