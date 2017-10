Após pouco mais de dois meses e meio, a Câmara dos Deputados volta a decidir se autoriza investigação contra um presidente no exercício de seu mandato. Nesta quarta-feira (25), o plenário da Casa vota o parecer do relator Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, que recomendou a rejeição do processo contra Michel Temer e seus ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral).