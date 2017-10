Roni Rigon / Agencia RBS

Encerrou nesta semana o período para que novas candidaturas à prefeitura de Paraí fossem apresentadas à Justiça Eleitoral. Duas coligações vão concorrer na eleição marcada para o dia 19 de novembro.

A Coligação Reafirmando a Vontade do Povo tem como candidato a prefeito Gilberto Zanotto (PDT) e a vice Ijair Isaías Pian (PP). O pedetista foi eleito vice-prefeito junto com Oscar Dall'Agnol (PP), em 2016. O registro da candidatura acabou negado pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque Dall'Agnol não deixou um cargo na Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) quatro meses antes da eleição. Após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os dois saíram dos cargos na prefeitura em meados de setembro.

A outra coligação, chamada de União, Verdade e Compromisso por Paraí, tem como candidato a prefeito Laurindo Ártico (PMDB) e a vice Jeremias Trevisan (PT). Ártico foi o candidato a prefeito derrotado, junto com Euclides Coloretti (PMDB), no ano passado. Agora, além do próprio PMDB e do PT, a coligação tem participação do PTB.

Leia Mais Após decisão judicial, prefeito de Paraí deixa o cargo a partir de sábado

Paraí tem 6.190 eleitores registrados, mas aqueles que fizeram novos títulos ou transferiram a partir de 21 de junho não poderão votar. A chefe de Cartório Eleitoral, Laura Viera, explica que o período foi estabelecido pelo TSE.

Segundo ela, todas as seções eleitorais estarão abertas no dia 19, mas vão funcionar com apenas três mesários. O comum são quatro mesários.