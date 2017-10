Médico do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e cardiologista Michel Temer, Roberto Kalil Filho, está em contato com a equipe médica que atende o presidente no Hospital Militar, em Brasília. Temer passou mal por volta do meio-dia desta quarta-feira (25) , sentindo dificuldades para urinar.

O presidente foi atendido no Palácio do Planalto e se constatou a necessidade de exames mais detalhados. Temer foi transferido para o Hospital do Exército, onde a equipe fez contato com seu médico particular.