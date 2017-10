Ferrenho defensor do presidente Michel Temer durante a votação da primeira denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), o deputado Paulo Maluf (PP-SP) voltou a fazer uma defesa enfática do peemedebista, nesta terça-feira (17), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Em seu discurso durante a sessão de debates sobre a segunda denúncia, Maluf acusou o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de fazer "terrorismo" contra a economia brasileira ao pedir a abertura de nova investigação contra o peemedebista.

— O mal que ele fez à economia com acusações falsas, acho que não paga porque isso não volta — discursou.

Maluf pregou que se espere o término do mandato de Temer e afirmou que Procuradoria da República não é partido político.

— O que Janot fez de terrorismo em investimentos nacionais e estrangeiros no país não tem retorno — insistiu.

O deputado também enalteceu o trabalho do relator Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) e criticou os tucanos por terem condenado sua indicação para a função.

— O relatório do colega Bonifácio é um primor — disse.

Autor de um dos votos em separado que pede a admissibilidade da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, o deputado Major Olímpio (SD-SP) subiu o tom na CCJ ao defender as investigações contra os governistas. Para o deputado, o grupo se juntou em uma organização criminosa, que ele chamou de "Orcrim".

— É o primeiro comando do Planalto mesmo, mais perverso que o PCC — disse.

— É a maior e mais perigosa quadrilha que existe no Brasil hoje. Aqui poucas lideranças do PCP (primeiro comando do Planalto) estão recolhidas, serão recolhidas, não tenho dúvida disso, o tempo vai mostrar — acrescentou.