Lula dá posse a Alexandre Padilha e Gleisi Hoffmann em ministérios nesta segunda-feira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva , dará posse nesta segunda-feira (10), ao novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha , e à nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República, Gleisi Hoffmann . A cerimônia ocorre às 15h no Palácio do Planalto.

Pela manhã, o presidente se reúne às 9h com o ministro da Secretaria de Comunicação Social , Sidônio Palmeira, e com o secretário de Imprensa da Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela. Às 11h, Lula recebe a secretária-geral da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), Rebecca Forattini Lemos Igreja.

Quem é Alexandre Padilha

Projetos na saúde

Cargos políticos

Quem é Gleisi Hoffmann

Natural de Curitiba e formada em Direito, Gleisi foi secretária durante o governo de Zeca (PT) no Mato Grosso do Sul. Entre 1999 e 2001, a petista foi titular das pastas de Reestruturação Administrativa e de Governo. Em 2001, foi nomeada para a Secretaria de Gestão de Londrina, no Paraná, no mandato de Nedson Luiz Micheleti (PT). No ano seguinte, integrou a equipe de transição de Lula, então presidente eleito. Durante o primeiro mandato presidencial do petista, assumiu uma diretoria da Itaipu Binacional.