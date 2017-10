Primeiro a discursar na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, o deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) disse, nesta terça-feira (17), que a população apoia cada vez mais a instauração de processo contra o presidente Michel Temer . Em um discurso forte, o deputado de oposição disse que a "quadrilha" do PMDB continuou praticando crimes e que o grupo usou cargos para roubar o Estado brasileiro.

Ao defender o prosseguimento da denúncia , Molon lembrou que as pesquisas evidenciam a impopularidade do presidente e a necessidade de investigação.

– (A autorização da denúncia) É a oportunidade dessa Casa se reencontrar com o povo brasileiro – declarou o deputado, que rebateu a tese governista de que há tentativa de criminalização da política e que na Câmara parlamentares usaram o mandato para vender legislação.

Em 15 minutos de discurso, o deputado fluminense acusou o presidente da República de ser o "chefe da organização criminosa". Para o deputado, houve obstrução da Justiça ao haver pacto de silêncio com o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e o doleiro Lucio Funaro. O deputado também acusou o governo de usar cargos, emendas e agora uma medida para restringir a fiscalização do trabalho escravo para se manter no governo.