Com o acordo de delação premiada suspenso, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), o executivo da JBS Ricardo Saud decidiu que vai se negar a responder qualquer questionamento feito pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPI) da JBS. Saud compareceu à sessão da CPI nesta terça-feira (31), mas argumentou que somente voltará a colaborar com Justiça quando seus direitos forem restabelecidos.