O secretário da Educação do Rio Grande do Sul, Ronald Krummenauer, afirmou, em entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha, que, a partir desta segunda-feira (16), o calendário escolar começará a ser organizado. A presidente do Cpers, Helenir Schürer, contudo, afirmou que a greve dos professores continuará enquanto as reivindicações da categoria não forem atendidas pelo governo.