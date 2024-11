Negado recurso do vereador Pablo Melo (MDB) para validar sua candidatura

O vereador em exercício Pablo Melo (MDB), de Porto Alegre, sofreu um revés na sua pretensão de continuar no cargo. O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), negou seguimento aos recursos especiais do parlamentar e do seu partido no sentido de que ele possa continuar no cargo, mesmo sendo filho do atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB). Em 25 de setembro, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) já havia indeferido, por decisão unânime, a candidatura de Pablo, por violar o artigo 14 da Constituição Federal.