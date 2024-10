O acirramento da campanha eleitoral em Pelotas culminou em uma busca e apreensão no comitê do candidato a prefeito Fernando Marroni (PT). A medida foi ordenada pela Justiça Eleitoral no âmbito de ação movida por Marciano Perondi (PL), que disputa o segundo turno contra Marroni. De acordo com a campanha do petista, nenhum material irregular foi encontrado na varredura.