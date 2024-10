No Rio Grande do Sul, mais de 1,1 milhão de pessoas que já não precisam mais comparecer às urnas em razão da idade escolhem participar ativamente do processo democrático. São eleitores com mais de 70 anos, que já não têm a obrigação legal de votar. Para esses cidadãos, o voto não é mais um dever, mas um direito que continuam a exercer.