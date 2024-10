A situação do histórico Estádio Olímpico Monumental chama atenção de quem passa pelas avenidas Cel. Gastão Haslocher Mazeron, José de Alencar e Dr. Carlos Barbosa, no bairro Azenha. O futuro do complexo, desocupado há 11 anos, ainda é incerto. Há quem defenda intervenção da prefeitura para que a área possa ser aproveitada.