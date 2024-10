Sob menor influência do clã Gomes, Fortaleza se prepara para no domingo (27) vivenciar mais uma eleição acirrada. A diferença para pleitos mais recentes é que protagonistas de outrora viraram coadjuvantes na disputa entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT). A cidade nordestina e Cuiabá são as únicas que reproduzem de maneira direta o duelo entre bolsonaristas e lulistas entre as 15 capitais que terão segundo turno no fim de semana.