Cármen Lúcia defende a segurança da urna eletrônica e diz que a democracia é uma construção coletiva

Na véspera do primeiro turno das eleições municipais, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, convidou os eleitores a exercerem seu direito "fundamental" de votar neste domingo (6), num pronunciamento em que defendeu a segurança das urnas eletrônicas e pediu que o Brasil "caminhe junto" sem "hostilidades nem desalentos insuperáveis". No discurso transmitido em cadeia de rádio e televisão, a ministra também destacou que a democracia é construída com a participação de todas as pessoas, pensem elas igual ou diferente.