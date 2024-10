A Justiça Eleitoral de São Paulo suspendeu na tarde deste sábado (5) o perfil no Instagram do candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) após a publicação de um laudo falso que apontaria o uso de drogas pelo adversário Guilherme Boulos (PSOL). A medida precisaria ser cumprida no prazo de até duas horas após a decisão. Pouco depois das 16h, a página de Marçal aparecia como indisponível na plataforma.