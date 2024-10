A candidata Juliana Brizola (PDT) votou por volta das 10h30min na Escola Estadual de Ensino Fundamental Bahia, no bairro Boa Vista, na zona norte da Capital. Acompanhada do filho mais velho, José Inácio, 14 anos, do namorado João Guilherme e do seu vice, Dr Thiago, Juliana não enfrentou filas. Houve uma pequena aglomeração pela presença da imprensa, assessores e alguns apoiadores.