O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) prepara as urnas eletrônicas que serão usadas no Estado no próximo domingo (6) desde a semana passada. Entre esta segunda-feira (30) e esta quinta-feira (3), os aparelhos serão revisados pelos cartórios eleitorais. Na sexta-feira (4), os equipamentos serão transportados até as zonas eleitorais.