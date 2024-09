Campanha municipal Notícia

Ministério Público do Trabalho já registra mais de 300 denúncias de assédio eleitoral

Todos os Estados têm registros de ocorrências, com exceção do Amapá. Número já é mais de quatro vezes maior do que o compilado no primeiro turno das eleições de 2022

20/09/2024 - 10h07min Atualizada em 20/09/2024 - 10h49min