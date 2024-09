A defesa do candidato Faisal Karam (Republicanos) apresentou à Justiça Eleitoral a defesa na ação movida pelo candidato Giovani Feltes (MDB) que trata da suposta contratação de um vídeo produzido com inteligência artificial na disputa eleitoral de Campo Bom, no Vale do Sinos. Feltes alega que Karam teria tentado produzir um vídeo falso em alta qualidade (técnica conhecida como deepfake) para prejudicar a sua candidatura.