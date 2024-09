O candidato à prefeitura de Iguatu, no Ceará, Roberto Filho (PSDB) recebeu até agora R$ 621,8 mil para a campanha eleitoral - quase a metade, R$ 300 mil, é relativa a uma doação do bilionário Rubens Ometto, fundador do grupo Cosan. É o maior valor doado pelo empresário, que destinou a mesma quantia à candidata a vereadora em Curitiba Rafaela Lupion (PSD). Ao todo, Ometto já repassou mais de R$ 5,1 milhões a candidatos nestas eleições.