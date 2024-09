Eleições em São Paulo Notícia

Assessor de Ricardo Nunes leva seis pontos após ser agredido por integrante da equipe de Pablo Marçal

Duda Lima foi atingido por um soco durante uma confusão generalizada causada pela expulsão do candidato do PRTB no final do debate promovido pelo Flow Podcast

24/09/2024 - 06h58min Atualizada em 24/09/2024 - 07h00min