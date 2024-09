A soma das doações de campanha para os concorrentes à prefeitura de Porto Alegre alcançou R$ 11,5 milhões até o meio-dia desta quinta-feira (29). Desta cifra, de acordo com as informações disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 99% correspondem a transferências do Fundo Especial, mais conhecido como fundão eleitoral, e o restante a contribuições de pessoas físicas.