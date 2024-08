Dos sete concorrentes à prefeitura de Santa Maria, na região central do Estado, apenas um supera a barreira de R$ 1 milhão de patrimônio. Paulo Burmann, do PDT, declarou possuir bens ou recursos avaliados em R$ 4,7 milhões ao registrar sua candidatura — procedimento exigido pela Justiça Eleitoral de todo interessado em disputar um cargo nas eleições como forma de ampliar a transparência no setor público.