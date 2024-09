Campanha na tela Notícia

Como foi o primeiro programa de TV dos candidatos a prefeito de Porto Alegre

Dos oito postulantes à prefeitura da Capital, Juliana Brizola (PDT), Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT) têm direito a aparecer no horário eleitoral, porque seus partidos cumpriram a cláusula de barreira no pleito de 2022

30/08/2024 - 13h58min Atualizada em 30/08/2024 - 14h08min