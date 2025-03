Comitiva da Serra está em Taiwan para evento de inovação

A comitiva da Serra já chegou a Taipei, capital de Taiwan, para participar do Smart City Summit & Expo (SCSE). Os vice-prefeitos de Caxias, Edson Néspolo, e de Flores da Cunha, Marcio Rech, o presidente do Mobi Caxias, Rodrigo Postiglione, e a coordenadora de marketing digital da prefeitura de Caxias, Andréia Copini, embarcaram no fim de semana.