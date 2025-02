Frentes parlamentares que envolvem religião e pessoas em situação de rua são aprovadas na Câmara de Caxias do Sul 

A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul aprovou mais duas frentes parlamentares, na sessão desta terça-feira (18), sendo elas uma cristã e outra sobre pessoas em situação de rua. Ambas geraram discussão no plenário, mas foram aprovadas por unanimidade de votos.

Um dos autores do requerimento, Garbin destacou que a frente também vai defender as demais religiões.

— Acredito que nós temos que tomar um cuidado, porque, nos últimos anos no Brasil, política e religião andaram juntas e isso é algo perigoso. A religião precisa ser individual. Aqui nesta Casa Legislativa nós precisamos seguir as leis e precisamos pensar na coletividade, porque estamos aqui para representar a população, independentemente da religião — comenta Andressa.

— A liberdade religiosa é justamente o que permite que todas as religiões contribuam com o Parlamento e com a sociedade. Então não existe nada mais político que dizer que religião e política não se misturam, porque o argumento é justamente o contrário. Não separa as pessoas de suas convicções, mas teremos tempo de discutir isso na frente — diz o vereador.

Mesmo com os debates sobre os objetivos da frente, o requerimento foi aprovado por unanimidade do votos dos presentes.

Frente Parlamentar sobre a População em Situação de Rua

Durante a discussão do requerimento, os vereadores Hiago Morandi (PL), Capitão Ramon (PL), Sandro Fantinel (PL) e Calebe Garbin (PP) defenderam que é necessário separar as pessoas que estão em situação de rua por estarem com problemas de saúde ou sem uma moradia das pessoas que estão foragidas da Justiça, no entanto, foram favoráveis à criação da frente. Inclusive, o vereador Morandi disse que vai acompanhar os trabalhos do grupo parlamentar.