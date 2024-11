Três cidades da Serra Gaúcha voltam a eleger mulheres para Câmara de Vereadores

Bento Gonçalves, Pinhal da Serra e São Francisco de Paula se destacaram nessas eleições ao elegerem vereadoras mulheres depois de anos. Em Bento, quem conseguiu uma cadeira, após duas legislaturas sem nenhuma representatividade feminina na Câmara, foi a ativista da causa animal Letícia Bonassina (PL). No entanto, para advogada e professora da UCS em Bento Gonçalves Melissa Demari, mesmo com esse fato ocorrido, isso não pode ser considerado uma evolução no cenário político local.