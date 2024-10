Desde 2002, em todo ano de eleições, no sábado anterior ao pleito, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) faz um sorteio de seções que deverão fazer o teste de autenticidade das urnas eleitorais. Nesta edição, em Caxias do Sul, foi sorteada a seção 0254, da 169ª Zona Eleitoral, localizada na EMEF Alfredo Belizário Peteffi, no bairro De Lazzer.