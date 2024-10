Como a experiência dos candidatos à prefeitura de Caxias no Legislativo pode contribuir em um mandato na prefeitura

Segundo maior colégio eleitoral do Estado, Caxias do Sul vai acompanhar, no domingo (6), o que seus 347,1 mil eleitores vão definir para a gestão pública a partir de 2025. São quatro candidatos dispostos a liderar o Executivo e outros 343 postulantes às 23 vagas na Câmara de Vereadores, conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para além de diferenças partidárias, de propostas e até de visões de mundo, os aspirantes ao cargo de prefeito possuem uma característica em comum: todos já tiveram ou ainda têm passagem pelo Poder Legislativo.