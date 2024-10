Os vereadores eleitos em Caxias: conheça Aldonei Machado, o determinado

Aos 14 anos, Aldonei Machado saiu do distrito de Criúva para fazer o Ensino Médio e ingressar no mercado de trabalho na área urbana de Caxias do Sul. Acostumado com a lida de campo e ainda adolescente, teve que morar sozinho e aprender a se virar na cidade grande. A determinação, aplicada na vida desde cedo, é tida por ele como uma característica fundamental para estrear em uma das cadeiras do Legislativo caxiense a partir de 2025. Eleito pelo PSDB, o novo vereador somou 3.362 votos no último dia seis de outubro.