A segunda-feira (14) em Caxias do Sul foi marcada pela vinda de Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher. Sem conversar com a imprensa, ela participou de ato de apoio ao candidato à prefeitura pelo partido, Maurício Scalco, que está em chapa com Gladis Frizzo (PP). Também houve gravação de programa eleitoral na Villa Basilico, no Pátio da Estação. O ato se iniciou por volta das 18h40min.