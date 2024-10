Conheça mais sobre a vida de Adiló Didomenico, candidato a reeleição para prefeito de Caxias do Sul 

Natural de Marau, Adiló Ângelo Didomenico chegou em Caxias do Sul com 17 anos, depois de alguns anos, formou-se em Economia e fez especialização em marketing. Foi comerciante, casou-se com Célia Didomenico (in memoriam), com quem teve quatro filhos, e foi vereador da cidade. Hoje com 72 anos, o atual prefeito tenta equilibrar a vida pública com a privada, mas como mantém o mesmo número de celular desde 1994, a situação não se torna fácil, e o toque de ligações se tornou algo constante em sua rotina.