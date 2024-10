Gilberto Cezar (PSDB) foi eleito o prefeito de Canela com 59.07% dos votos na eleição deste domingo (6). Ele venceu os candidatos Marcelo Savi (MDB), que teve 27,54% dos votos, Enfermeira Cristina (PP) que teve 5,98%, Erni Schäfer (PL) com 4.92% e Andrei Mendes com 2.49%.