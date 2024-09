Vice-governador detalha obras de reconstrução na Serra em reunião do Plano Rio Grande, na UCS

O vice-governador Gabriel Souza esteve na Universidade de Caxias do Sul (UCS), na tarde desta sexta-feira (06/09) para presidir a Comissão Temática do Plano Rio Grande e disse que uma sede regional da Defesa Civil na Serra Gaúcha ainda está em estudo pelo governo do Estado. Ele confirmou que construída, mas não indicou quando. Além disso, Souza informou sobre as ações já realizadas pelo projeto de reconstrução do Estado, o Plano Rio Grande, além do status de algumas obras nas rodovias. Também comentou brevemente sobre os acessos ao Aeroporto de Vila Oliva, que o governo do Estado se comprometeu em assumir.