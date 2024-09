As contas públicas do município de Caxias do Sul, referentes ao segundo quadrimestre de 2024, serão apresentadas na segunda-feira (30), em audiência pública na Câmara de Vereadores. A prestação ocorre às 14h, na Sala Geni Peteffi. A organização é da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo (CDEFCOT).