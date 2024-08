Com apoio de dois ex-governadores, MDB e PSD oficializam coligação e pré-candidatos à prefeitura de Caxias do Sul 

A coligação entre o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e o Partido Social Democrático (PSD) está confirmada em Caxias do Sul. A oficialização ocorreu em convenção partidária neste sábado (3), no diretório emedebista do município. Além de 48 pré-candidatos a vereadores, a chapa tem ainda o pré-candidato a prefeito Felipe Gremelmaier com Michel Pillonetto como pré-candidato a vice. O ato foi marcado pela presença e apoio declarado dos ex-governadores Germano Rigotto e José Ivo Sartori.