Zilla Sirtoli Ioris, mãe da vice-prefeita de Caxias do Sul Paula Ioris, morreu na manhã deste domingo (7). Ela foi hospitalizada neste sábado (6) e teve uma isquemia. O velório ocorre na capela D do Memorial São José. A cerimônia de despedida será às 19h30min no Memorial Crematório São José.