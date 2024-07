Fundador da Ótica e Joalheria Pioner, o empresário, comerciante e relojoeiro Ivo Pioner morreu em Caxias do Sul neste sábado (6). Ele estava hospitalizado após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Natural de Maquiné, no Litoral Norte, Ivo passou um tempo durante a infância em Caxias, morando com os avós. Retornou à Serra já adulto depois de prestar o Serviço Militar. A vinda definitiva foi em 1º de abril de 1963.