Durante a madrugada deste domingo (7), a Fiscalização de Trânsito e a Guarda Municipal flagraram 10 condutores sob efeito de álcool ou que se recusaram a fazer o teste do etilômetro, em Caxias do Sul. A abordagem da Operação Balada Segura, ocorreu das 0h35min às 2h no bairro Exposição. Ao todo, foram 33 veículos abordados.