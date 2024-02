O inquérito do Ministério Público (MP) que investigava a prefeitura de Caxias do Sul pelas medidas adotadas a respeito das irregularidades no registro de horas no ponto médico na UPA Central foi arquivado. De acordo com nota divulgada pelo próprio Executivo, o entendimento da procuradoria é de que as medidas adotadas pelo Executivo após tomar ciência do caso foram adequadas.